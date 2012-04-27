Акціонування УЗ дозволить залучити в галузь інвесторів - начальник Придніпровської залізниці

Акціонування «Укрзалізниці» дозволить залучити інвесторів у залізничну галузь.

Про це УНІАН повідомив начальник Придніпровської залізниці Олександр Момот, коментуючи прийняття Верховною Радою Закону «Про порядок організації акціонерного товариства на базі державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця».

«Все майно «Укрзалізниці», і Придніпровської залізниці зокрема належить Фонду держмайна України. На Заході нікому і в голову не прийде, інвестувати в підприємство, майно якого підприємству не належить. Якщо буде створено акціонерне товариство, то все майно буде належати АТ. Те саме і з кредитами. Мені потрібні кредити, а банк говорить: чим ти мені відповіси в якості застави? А у мене нічого немає. Придніпровська залізниця брала останні кредити в рахунок майбутніх перевезень», - зазначив О.Момот.

«В Україні сьогодні металургія і гірничодобувна галузі належать приватним компаніям, вугільна галузь приватна на 50% . Зараз залишатися на організаційних принципах радянської економіки у розвитку залізничної галузі вже не можна», - підкреслив начальник Придніпровської залізниці.

За словами О.Момота, згідно із затвердженим планом порядку акціонування УЗ, на ПЗ буде проводитися інвентаризація та оцінка майна.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одне з найбільших ланок залізничного транспорту України.

Придніпровська залізниця здійснює перевезення в межах Дніпропетровської та Запорізької областей, АР Крим, окремих територій ще п'яти регіонів України загальною площею 93 тис. кв. км з населенням понад 8 млн осіб. Придніпровська залізниця обслуговує поромну переправу Крим-Кавказ, 2 річкових та 4 морських порти, нафтовий термінал станції Азовська.

Експлуатаційна колійна мережа залізниці перевищує 3200 кілометрів, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі.

Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній і зовнішній ринок більше 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, забезпечує промисловий зв'язок вугледобувного Донбасу і залізорудного Кривбасу, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

До складу ПЗ входять 4 дирекції залізничних перевезень (Дніпропетровська, Криворізька, Запорізька та Кримська), 248 станцій, загальна чисельність працівників перевищує 61 тис. осіб. У 2011 році Придніпровська залізниця перевезла понад 215 млн тонн вантажів та понад 87 млн пасажирів, що відповідає рівню 2010 р.