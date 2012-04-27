Донецька залізниця скасувала тестовий рейс електропоїзда Skoda

Донецька залізниця скасувала тестовий рейс «Донецьк-Луганськ» нового двоповерхового швидкісного електропоїзда Skoda.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької залізниці.

Зокрема, на завтра, 28 квітня о 13:00 на вокзалі Донецька повинна була відбутися презентація прискореного двоповерхового електропоїзди Skoda. Зі станції Донецьк о 13:22 Skoda повинен був відправитися в тестовий рейс до Луганська.

Планувалося, що потяг прибуде на станцію «Луганськ» о 15:43. Однак сьогодні стало відомо, що презентація скасовується «у зв'язку з масштабними колійними роботами на ділянці впровадження прискореного руху і неможливістю скоригувати графік руху напередодні травневих свят».

Нагадаємо, що нові поїзди курсуватимуть двома кільцевими маршрутами: Харків - Донецьк - Маріуполь - Донецьк - Дніпропетровськ - Харків і Харків - Дніпропетровськ - Донецьк - Луганськ - Донецьк - Харків.

Чеські поїзди Skoda складаються з 6 вагонів, кожен із яких містить по 126 місць, загальна кількість місць - 626, корпус виконаний із спеціального алюмінію. Передбачені місця першого і другого класів. Зокрема, другі поверхи двох вагонів будуть першого класу, решта - другого. Крім того, електропоїзди обладнані місцями для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями - в кожному поїзді 4 підйомники для колясок, спеціально обладнані санітарні вузли. Подібні поїзди вже довгий час успішно експлуатують у Чехії та Литві.