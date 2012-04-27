УТЛЦ створить філіали у країнах СНД

Держпідприємство «Український транспортно-логістичний центр» (УТЛЦ) планує створити філіали в Росії та інших країнах СНД.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з посиланням на директора УТЛЦ Володимира Іващука, відповідне доручення дав генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир Козак.

«Є необхідність у відкритті філіалів за кордоном. У першу чергу в Росії, оскільки основний відсоток імпортно-експортного і транзитного потоків - це вантажі з Росії і на Росію», - сказав В.Іващук.

Він повідомив, що філіали УТЛЦ управлятимуть вагонним парком за кордоном.

«Зараз роботу з пошуку зворотного завантаження, ремонту тих вагонів, які з тієї чи іншої причини зупинилися за кордоном, оформлення документів на оплату порожнього пробігу та інші необхідні функції на території інших держав фактично виконують посередники. Для клієнтів УТЛЦ, як відправників, так і одержувачів вантажів за межами України, - це зайві витрати. З метою оптимізації витрат, нам було б цікаво працювати напряму», - сказав В.Іващук.

Він також відзначив, що обслуговування власного вагонного парку в Росії і СНД через посередників не ефективне, оскільки «жоден з експедиторів не володіє тією клієнтською базою, заявками і досвідом роботи, які мають залізничні адміністрації».

Нагадаємо, УТЛЦ планувало відкрити свої філіали на всіх залізницях України.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» створила держпідприємство «Український транспортно-логістичний центр» (ДП УТЛЦ) у рамках реформування системи вантажних залізничних перевезень. УТЛЦ має намір об'єднати всіх українських власників вантажних піввагонів під єдиним управлінням.

Планується, що УТЛЦ створить загальний пул, до якого увійдуть вагони існуючих і нових операторських компаній, а також пересувний склад приватних операторів. Цей єдиний парк управлятиметься з єдиного диспетчерського центру.