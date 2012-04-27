У Києві в дні матчів Євро-2012 комунальний транспорт, окрім метро, працюватиме цілодобово

У дні проведення матчів Євро-2012 у Києві весь комунальний пасажирський транспорт працюватиме цілодобово, за винятком метрополітену, у роботі якого вночі буде перервана 2,5 години.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник начальника Головного управління транспорту КМДА Іван Шпильовий.

За його словами, згідно з умовами експлуатації метрополітену, у його роботі обов’язково необхідно роботи перерву як мінімум на 2,5 години, щоб здійснити огляд тунелів і потягів.

М.Шпильовий повідомив, що під час роботи фан-зони УЄФА на Хрещатику (з 27 травня до 7 липня) станція метрополітену «Майдан Незалежності» не працюватиме.

За необхідності у дні проведення матчів буде також обмежена робота станції метро «Хрещатик» - це питання вирішуватиме керівництво метрополітену в залежності від того, який буде пасажиропотік на цій станції, з метою гарантування безпеки пасажирів.

Також М.Шпильовий повідомив, що у дні проведення матчів за чотири години до їх початку закриватимуться станції метро «Палац Спорту» та «Олімпійська»». Їх робота відновлюватиметься через годину після завершення матчів. Представник управління транспорту підкреслив, що такий режим роботи станцій метро вводиться на вимогу УЄФА.

Що стосується наземного транспорту, то в місті у дні матчів Євро-2012 вводитиметься «транспортний периметр» від стадіону та офіційної фан-зони. З 0.00 у день проведення матчу на цю територію буде обмежено рух транспорту за винятком автомобілів аварійних служб, швидкої допомоги, рятувальних служб, МВС, а також підприємств, які розташовані на території «периметру» та мешканців, що там проживають. Для безперешкодного заїзду необхідно отримати в Головному управлінні транспорту КМДА спеціальні перепустки.

«Транспортний периметр» введено на території, що окреслюється: вул. Хрещатик (від Майдану Незалежності до бульвару Шевченка); вул. Червоноармійська (від бул. Шевченка до вул. І.Федорова); вул. І.Федорова (від вул. Червоноармійської до вул. Предславинської); вул. А.Барбюса (від вул. І.Федорова до провулку Лабораторного – без перекриття руху транспорту); провулок Лабораторний (від вул. А.Барбюса до вул. Літньої – без перекриття руху); вул. Літня (від провулку Лабораторного до вул. Щорса – без перекриття руху); вул. Щорса, провулок Щорса (без перекриття руху); бул. Лесі Українки (від провулку Щорса до вул. Госпітальної); вул. Басейна – закривається парна сторона (від Бессарабської площі до вул. Еспланадної).

М.Шпильовий звернув увагу, що у зв’язку із введенням транспортного периметру передбачається зміна маршрутів міського громадського транспорту під час проведення матчів чемпіонату.

Він також зауважив, що будуть видаватися три типи перепусток: для заїзду в зону закриття транспортного руху навколо НСК «Олімпійський»; для заїзду в зону закриття транспортного руху навколо фан-зони УЄФА; для заїзду в об’єднаний транспортний периметр стадіону і фан-зони.

Мешканці, які проживають на території периметру і мають прописку, зможуть потрапляти на своїх авто без перепусток, але за пред’явленням документа, що підтверджує їхнє місце проживання. Якщо людина не має прописки, а, наприклад орендує житло в цій зоні, то пропонується або оформити перепустку, або взяти довідку з ЖЕКу, що підтверджує оренду житла чи приміщення на території периметру.

Також М.Шпильовий повідомив, що в дні проведення Євро-2012 матчів шведські фанати пересуватимуться колоною на стадіон «Олімпійський» від бул. Лесі Українки. Тому в ці дні після обіду там також передбачається обмеження руху транспорту.

Довідка УНІАН. У Києві матчі Євро-2012 відбудуться 11, 15, 19 та 23 червня, а також 1 липня (фінал).