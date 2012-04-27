Контроль за разовими чартерними рейсами в літній період посилять

Державна авіаційна служба України (Державіаслужба) підсилить контроль за разовими чартерними перевезеннями пасажирів повітряним транспортом в літній період і за польотами «малої авіації».

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України, відповідне рішення було ухвалене за підсумками наради, проведеної 26 квітня з представниками органів місцевої влади, керівниками Держінспекції України з безпеки на наземному транспорті, Головної держінспекції на автомобільному транспорті, Держінспекції України з безпеки на морському і річковому транспорті , Державіаслужби та їх територіальних управлінь (регіональних представництв), метрополітенів.

Також за підсумками наради було прийнято рішення забезпечити взаємодію Державіаслужби з правоохоронними органами нагляду за авіацією загального призначення, незареєстрованими повітряними судами і пілотами-аматорами.

Крім того, учасники наради вирішили посилити контроль за безпекою під час перевезення влітку 2012 року дітей до місць відпочинку та оздоровлення і залучати до участі в конкурсах з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування перевізників, які мають рухомий склад, обладнаний антиблокувальною системою, ременями безпеки, тахографами, обмежувачами швидкості.

Також учасники наради обговорили заходи щодо виведення з ринку пасажирських перевезень нелегальних перевізників, проведення рейдових перевірок відповідності маломірних суден, баз для їх стоянок і гідротехнічних споруд.