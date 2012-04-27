У Херсоні створять комунальний річковий флот

У Херсоні створять комунальний пасажирський річковий флот.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалили депутати Херсонської міської ради сьогодні, 27 квітня, на пленарному засіданні ради.

Своїм рішенням міськрада затвердила Програму розвитку річкового комунального транспорту Херсона на 2012-2014 роки.

Ця програма, зокрема, передбачає створення у Херсоні комунального річкового транспорту у складі 10 великих пасажирських катерів, які здійснюватимуть перевезення пасажирів в акваторії Дніпра, а також проток і єриків Дніпра.

Для реалізації вказаної Програми буде створено КП «Херсонський комунальний порт».

У числі основних заходів для виконання програми передбачено провести інвентаризацію наявних причалів і гідротехнічних споруд (протягом І півріччя 2012 р.), сформувати статутний фонд КП «Херсонський комунальний порт», розробити проектно-кошторисну документацію і провести конкурс на будівництво річкових катерів для комунальних пасажирських перевезень (200 тис. грн із статутного фонду КП), відвести земельні ділянки під будівництво комунальних причалів і технічної бази комунального флоту (2 квартал 2012 р.) тощо.

Передбачається спорудження 10 комунальних пасажирських катерів, з яких 5 побудують до кінця 2013 року, а ще 5 – до кінця 2014 року. Вартість катерів становитиме 15 млн. грн.

Загалом на реалізацію Програми планують витратити 20,83 млн. грн, з яких 15,2 млн. грн – з міського бюджету, 4,4 млн. грн – з державного бюджету (для компенсації перевезення пасажирів пільгових категорій) і 1,22 млн. грн – з інших джерел (витрати на перевезення пасажирів міським електротранспортом з районів міста у комунальний порт). У 2012 році реалізацію програми профінансують у сумі 1,98 млн. грн, у 2013 р. – 9,4 млн. грн і в 2014 р. – 9,45 млн. грн.

За інформацією, викладеною у Програмі, на даний момент найбільшим пасажирським перевізником у Херсоні в акваторії Дніпра є ДП «Адміністрація річкових портів України» ДАК «Укррічфлот», яка в 2012 році експлуатує на маршрутах 6 катерів. Також пасажирські перевезення в Херсоні здійснюють 13 маломірних суден (пасажирські баркаси). Всього у 2012 році заплановано перевезти великим річковим транспортом (без урахування маломірних суден) 282,4 тис. пасажирів, з яких 49% (138,4 тис. чоловік) – пасажири пільгових категорій.