«Київстар»: нові правила телекомпослуг не забороняють стягування плати за з'єднання

Нові Правила надання і отримання телекомунікаційних послуг, затверджені ухвалою Кабінету міністрів від 11 квітня 2012 року №295 "Про затвердження Правил надання телекомунікаційних послуг", не забороняють стягування плати за з'єднання (ПЗЗ).

Про це сказано в коментарі компанії «Київстар», наданому агентству УНІАН.

У коментарі наголошується, що «поширена у ЗМІ інформація про повне скасування плати за з'єднання є невірною». При цьому інформація в ЗМІ щодо скасування плати за з'єднання не обгрунтована посиланнями на норми нових правил.

У компанії вважають, що, згідно з новими Правилами надання і отримання телекомунікаційних послуг, затвердженими Кабінетом міністрів, існування ПЗЗ «є абсолютно законним». Зокрема, в компанії посилаються на пункт 64, підпункт 3 Правил, в якому йдеться про заборону стягувати плату за з'єднання лише «у разі нульової тривалості послуги», тобто у разі, якщо послуга взагалі не була надана абонентові.

«В інших випадках оператор має право стягувати плату за з'єднання», - сказано в коментарі компанії «Київстар».

Нагадаємо, що раніше Національна комісія з питань регулювання зв'язку (НКРЗ) виступала за скасування ПЗЗ, зокрема, про це у жовтні 2010 року заявлив колишній голова попереднього складу регулятора (Національної комісії з питань регулювання зв'язку, НКРЗ) Володимир Олійник, відзначаючи, що відповідна норма буде внесена до проекту Правил надання телекомунікаційних послуг, розроблених комісією. Проте в оприлюднений проект Правил надання телекомунікаційних послуг, схвалених НКРЗ, від 28 жовтня 2010 року норма про заборону ПЗЗ включена не була.

Немає такої прямої норми про заборону ПЗЗ, окрім вказаного вище випадку (у разі нульової тривалості послуги), і в нових Правилах, які прийняті Кабміном у квітні 2012 року після півторарічного узгодження на всіх рівнях. Водночас заборона на стягування ПЗЗ «при нульовій тривалості послуги» якраз вказує на правомірність стягування послуги інакше (коли послуга не була «нульовою» - УНІАН).

Українські оператори почали стягувати ПЗЗ з 2001 року, після переходу до посекундну тарифікацію вихідних викликів. У 2005 році Антимонопольний комітет України рекомендував операторам скасувати ПЗЗ, розглянувши справу про зловживання монопольним становищем "Київстару", який наполягає на правомірності ПЗЗ і відмові від скасування ПЗЗ. Урешті-решт АМК і оператори у 2006 році прийняли рішення про впровадження операторами мобільного зв'язку, разом із тарифними пакетами з ПЗЗ, альтернативних тарифних пакетів без ПЗЗ.

Довідка УНІАН. Пункт 64 Правил надання телекомунікаційних послуг: «Під час здійснення розрахунків оператор, провайдер не має права: ...3) стягувати плату за встановлення з'єднання у разі нульової тривалості послуги».

Ухвалою Кабінету міністрів від 11 квітня 2012 року №295 "Про затвердження Правил надання телекомунікаційних послуг" були затверджені нові правила, які регламентують взаємовідносини між операторами зв'язку і абонентами. Зокрема, згідно з новими правилами, операторам і провайдерам забороняється встановлювати вимоги для споживачів, що суперечать законодавству, в т.ч. визначати такий порядок надання послуг, який може призвести до обмеження або погіршення прав споживача.