Придніпровська залізниця працює у штатному режимі, вокзал Дніпропетровська не евакуювали

Придніпровська залізниця (ПЗ), станом на 16.00 27 квітня, працює в штатному режимі, вокзал Дніпропетровська не евакуювали, скасування або затримки руху пасажирських поїздів немає.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПЗ.

«За останні декілька годин у ЗМІ й соціальних мережах почали поширювати неперевірену інформацію про терористичні акти на території вокзалу Дніпропетровськ і прилеглої до нього, які стали причиною евакуації персоналу й пасажирів та викликали збої в роботі залізниці. Прес-служба ДП «Придніпровська залізниця» інформує, що станом на 16.00 27 квітня 2012 року ці відомості не відповідають дійсності», - йдеться в повідомленні ПЗ.

Водночас, у прес-службі зазначили, що на фоні інформації про серію вибухів у різних районах Дніпропетровська на території вокзалу посилено заходи безпеки.

«Співробітники міліції переведені на посилений варіант несення служби. Робота решти служб вокзалу здійснюється за звичним розкладом», - йдеться у повідомленні ПЗ.