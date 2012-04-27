Податківці завершили обшуки в інтернет-магазині Rozetka.ua

Податківці завершили обшуки в офісах і на складах ТОВ «Розетка».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби в м. Київ.

Водночас слідчі дії продовжуються. Податківці поки що не підтверджують і не спростовують інформацію щодо того, чи буде врегульовано питання відшкодування завданих державі збитків у досудовому порядку.

Нагадаємо, проти директора ТОВ «Розетка» було порушено кримінальну справа у квітні 2012 року на підставі матеріалів позапланових перевірок наприкінці жовтня 2011 року і наприкінці березня 2012 року. Компанію звинувачують в ухиленні від сплати податків на суму близько 8 млн грн. Проте українське законодавство передбачає можливість зняття кримінальної відповідальності з особи, яка сплатила відповідні податки і штрафи до висунення обвинувачення в суді.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня робота Rozetka.ua була припинена у зв'язку з діями податкової інспекції. Згодом робота сайту була відновлена в обмеженому режимі. На складах і в офісах компанії було проведено 6 обшуків.