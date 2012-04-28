Розпочато продаж квитків на 200 поїздів нового графіка руху

Залізниці України почали попередній продаж квитків на 200 поїздів нового графіка руху, який діятиме з 00 годин 27 травня 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України, новий графік діятиме в 2012-2013 роках.

Довідка УНІАН. У графіку руху на 2011-2012 рр. «Укрзалізниця» прискорила рух складів і ввела низку нових поїздів.

Графік руху на 2012-2013 роки сформовано з урахуванням запуску прискорених поїздів.