Завтра вдень в Україні очікується до 30°

Завтра в Україні опади не очікуються, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 12-17°, у східних областях та в Криму місцями 8-11°; вдень 25-30°, на узбережжі морів 18-23°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

У Київській області у неділю очікується вночі 12-17°, вдень 25-30°. У КиєвІ температура вночі 15-17°, вдень 28-30°.