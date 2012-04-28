«Укрзалізниця» проводить обкатку нового електропоїзда Skoda

Вокзал Дніпропетровська 28 квітня приймав новий міжрегіональний електропоїзд Skoda, який здійснював першу дослідну поїздку за маршрутом Харків - Дніпропетровськ - Донецьк - Луганськ - Донецьк - Харків.

Як повідомляє УНІАН прес-служба Придніпровської залізниці (ПЗ), мета поїздки - обкатка локомотивних бригад електровозного депо Харків – “Жовтень” і вивчення профілю колії, розташування сигналів, швидкості руху тощо.

Новий поїзд Skoda курсуватиме між Харковом, Дніпропетровськом і Донецьком.

У поїзді створено всі необхідні умови для зручної поїздки - поїзд обладнано системами вентиляції й кондиціонування, вакуумними туалетами, місцями для осіб із обмеженими фізичними можливостями, телебаченням та Інтернетом.

Довідка УНІАН. Чеський двоповерховий міжрегіональний поїзд подвійного струму Skoda призначений для швидкісних перевезень пасажирів у вагонах підвищеного комфорту залізницями України з колією шириною 1520 мм на електрифікованих ділянках із постійним струмом напругою 3 кВ і змінним струмом напругою 25 кВ, частотою 50 Гц і здатен розвивати швидкість до 160 км/год.

Нові поїзди Skoda складаються з шести вагонів, у кожному з яких 126 місць Загальна кількість – 636 місць. Передбачені місця першого (другий поверх) і другого класу.

Поїзд пофарбовано поліуретановими двокомпонентними фарбами з оболонкою «антиграфіті».

Поїзди мають гарантійний термін обслуговування 24 місяці. Загальний термін експлуатації - 40 років.

Поїзди Skoda придбано за укладеним у січні 2011 року договором між ПЗ і компанією Skoda Vagonka на поставки двох міжрегіональних двоповерхових електропоїздів із шести вагонів кожен на суму 39,9 млн. євро.