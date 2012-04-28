Львівська залізниця відкриває сезон на дитячих залізницях Львова, Луцька та Рівного

Львівська залізниця (ЛЗ) відкриває сезон на дитячих залізницях Львова, Луцька та Рівного.

Як повідомляє прес-служба Львівської залізниці, дитяча залізниця у Львові відкриється 6 травня - в 11.00 зі станції Сонячна в Стрийському парку відправиться у перший рейс поїзд «Вітерець».

Рейси будуть здійснювати щотижня в травні та вересні і щоп’ятниці, щосуботи та щонеділі протягом літа. Вартість квитка - 6 грн для дорослих і 3 грн для дітей.

Дитяча залізниця у Луцьку відкриється 9 травня об 11.00. Працювати дитяча залізниця буде щосуботи та неділі, а також у святкові дні. Ціна квитка - 4 грн для дорослих і 2 грн для дітей.

Дитяча залізниця у Рівному відкриється 9 травня і працюватиме з травня по вересень по вихідних і святкових днях. Вартість квитка - 4 грн для дорослого і 2 грн для дітей.