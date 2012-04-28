Sky Taxi відкрила центри диспетчерської служби в терміналах В і F «Борисполя»

Службатаксіаеропорту«Бориспіль»Sky Taxiвідкриладиспетчерськіпунктиз обслуговуванняпасажирівутерміналахВ іF.

Про цеаеропортповідомляєнасвоїй сторінців соціальніймережі.

Згідно з повідомленням, сервісніцентриз обслуговуванняпасажирівтаксізнаходятьсяпривиходіз зониприльотутерміналів.

Нагадаємо, службатаксіаеропорту«Бориспіль»Sky Taxiоперуєпаркоміз 110автомобілівHyundai Sonata.

Запідсумкамироботи перших110автомобілівSky Taxiплануваларозглянутиможливість розширенняавтопаркущена 100автомобіліву другомукварталі 2012року.

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