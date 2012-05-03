На Львівщині сталася аварія вантажного потяга

Сьогодні в 0.20 у Пустомитівському районі Львівської області на залізничному перегоні Боровичі - Підбірці зійшли з рейок 10 вагонів вантажного потяга, з яких сім перекинулися (4 цистерни з дизпаливом, цистерна з бензином і два порожніх вагона).

Як повідомляє прес-служба МНС, всього у складі потяга 39 вагонів.

Сталася розгерметизація п’яти цистерн з паливом та його повільне витікання у межах охоронної зони і пожежа у трьох цистернах.

О 2.53 пожежу було ліквідовано. Для ліквідації пожежі було залучено 17 відділень пожежно-рятувальної служби МНС та пожежний потяг „Укрзалізниці”.

Жертв і постраждалих немає. Пошкоджено близько 250 м електроконтактної мережі та залізничного полотна. Рух залізничного транспорту здійснюється за резервною схемою.

О 5.40 відновлено рух по парній колії.

Станом на 7.00 тривають аварійно-відновлювальні роботи. До робіт залучено аварійно-відновлювальний потяг та 87 осіб.

Причина аварії потяга встановлюється. На місці події працює оперативна група Головного територіального управління МНС у Львівській області.