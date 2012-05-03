"Укрзалізниця" повідомляє, що у сході вантажних вагонів її вини немає

У сході вантажних вагонів на перегоні Борщовичі-Підбірці вини "Укрзалізниці" немає.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), переданому агентству УНІАН.

Повідомляється, що попередня причина даного випадку - злам бокової рами цистерни із дизельним паливом, що належить Білоруській залізниці.

Частково втрачено вантаж: дизельне паливо та бензин, унаслідок сходу сталося їх загоряння. Пожежа була локалізована і ліквідована за участю пожежного поїзда зі станції Львів та територіальних підрозділів МНС. Унаслідок виникнення пожежі ніхто із персоналу не постраждав.

Згідно з повідомленням, частково пошкоджено елементи залізничної інфраструктури. Рух поїздів на зазначеній ділянці припинено та здійснюється в об’їзд іншим маршрутом.

У виникненні даного інциденту вини "Укрзалізниці" немає, підкреслюється у повідомленні прес-центру.

Як повідомлялось, 3 травня в 00:25 на перегоні Борщовичі-Підбірці (Львівська залізниця) під час прямування вантажного поїзда у складі 39 вагонів допущено схід з рейок 10 вагонів - із 24-го по 33-й з голови поїзда.