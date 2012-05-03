У Києві через пожежу призупинявся рух швидкісного трамваю

Вранці 3 травня у Святошинському районі Києва рух швидкісного трамваю тимчасово призупинили через загоряння контактної мережі на зупинці "Вулиця Сім'ї Сосніних".

Пожежники ліквідували задимлення проводки на одному зі стовпів, де кріпиться трамвайна контактна мережа, близько 08.45 за допомогою вогнегасників, передає ТСН.

На місці події також працювали ремонтні служби.

Керівник прес-служби ГУ МНС у Києві Андрій Онищенко повідомив, що коротке замкнення в контактній мережі швидкісного трамвая сталося без подальшого горіння.

Близько 09.00 рух трамваїв було відновлено.