Авіаперевізник „Ямал” відкрив рейс до Москви з аеропорту „Львів”

З 30 квітня російський авіаперевізник «Ямал» почав виконувати рейси з міжнародного аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького у напрямку „Львів-Москва”.

Про це повідомила УНІАН менеджер з маркетингу аеропорту „Львів” Галина Винарчик.

Рейси здійснюються 5 разів в тиждень на сучасному літаку типу CRJ-200.

Авіаперевізник надає можливість здійснити переліт через аеропорт «Домодєдово» в більш як 30 напрямках світу.

Станом на сьогодні з Міжнародного аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького здійснюють рейси 10 іноземних і 3 українських авіаперевізники. Кількість міжнародних напрямів – 10 (Москва; Варшава; Неаполь; Відень; Мюнхен; Прага; Стамбул; Тімішоара; Дортмунд; Венеція).

Довідка УНІАН. У Львівському аеропорту ведеться реконструкція злітно-посадочної смуги аеродрому, яка передбачає подовження існуючої смуги до 3,3 км. Після повної реконструкції нова ЗПС зможе приймати в 2,5 разу більше літаків.

За підсумками 2011 року пасажиропотік в аеропорту «Львів» у зв'язку з реконструкцією знизився на 38,4% - до 296,9 тис. осіб.

Авіакомпанія «Ямал» (РФ) заснована в 1997 році. Базові аеропорти - Салехард, Рощино, Домодєдово. Обслуговує понад 50 регулярних рейсів.