За фактом аварії на Львівській залізниці порушено кримінальну справу

Органами прокуратури Львівської області порушено кримінальну справу за фактом аварії на Львівській залізниці, де сьогодні в 00.25 на залізничному перегоні Підбірці – Борщовичі зійшли з рейок 10 вагонів вантажного потяга.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області, на місце події виїжджали прокурор області Олег Василенко, заступник прокурора області Ігор Білецький, в.о.и Львівського міжрайонного транспортного прокурора Артур Томашевський, прокурор Пустомитівського району Роман Труба, керівництво УМВС на Львівській залізниці та слідчо-оперативна група.

Львівською міжрайонною транспортною прокуратурою порушено кримінальну справу за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту).

Створено слідчо-оперативну групу. Хід досудового слідства перебуває на контролі прокуратури області.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Львівської залізниці, причини аварії з’ясовує спеціальна комісія.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі у Пустомитівському районі Львівської області зійшли з рейок 10 вагонів вантажного потяга, з яких сім перекинулися (4 цистерни з дизпаливом, цистерна з бензином і два порожніх вагона).

Сталася розгерметизація п’яти цистерн з паливом та його повільне витікання у межах охоронної зони і пожежа у трьох цистернах.