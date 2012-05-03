«Укрзалізниця» представила новий графік пасажирських поїздів на 2012-2013 роки

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») представила новий графік руху пасажирських поїздів на 2012-2013 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, новий графік буде введено в дію з 00 годин 27 травня.

Як повідомив журналістів заступник генерального директора «Укрзалізниці» Ігор Гладких, новий графік розроблено урахуванням розвитку регіонів, підвищення швидкості руху поїздів і рівня комфорту. Зокрема, в новому графіку передбачається курсування нових міжрегіональних швидкісних поїздів «Хюндай» на напрямах Київ-Львів – 3 пари, Київ-Харків – 3 пари, Київ-Донецьк – 2 пари, а також швидкісного поїзда «Шкода» на напрямах Харків-Донецьк, Харків-Дніпропетровськ, Дніпропетровськ-Донецьк, Донецьк-Луганськ, Донецьк-Маріуполь.

По словах І.Гладких, маршрутна швидкість поїзда «Хюндай» становитиме близько 100 км на годину, а маршрутна швидкість поїзда «Шкода» - 80 км на час. При цьому він зазначив, що в цілому середня маршрутна швидкість пасажирських поїздів у новому графіку руху буде на 2 км/год більше, ніж у графіку руху на 2011-2012 роки.

Крім того, заступник гендиректора «Укрзалізниці» повідомив, що в новому графіку руху буде 140 нічних пасажирських поїздів, що на 20 поїздів менше, ніж у попередньому графіку. Середня швидкість швидкого пасажирського поїзда в новому графіку руху становитиме 50 км/год. Всього для організації руху за новим графіком залізниці України використовуватимуть 4,5 тис. пасажирських вагонів, у попередньому графіку рухи було задіяно 6 тис. пасажирських вагонів. При цьому 2 тис. пасажирських вагонів обладнані кондиціонерами, кількість таких вагонів залишається на рівні минулого року. Загальна місткість електропоїзда «Хюндай» становить 579 пасажирів, електропоїзда «Шкода» – 636.

Крім того, І.Гладких зазначив, що у зв'язку з оптимізацією руху і розділенням вантажних і пасажирських потоків змінено маршрут руху 36 пар поїздів, 6 поїздів будуть переведені в категорію «швидких», а час руху 5 поїздів буде збільшено.