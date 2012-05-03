На Придніпровській залізниці у І кварталі пошкоджено 343 вантажних вагони

За 1 квартал 2012 року користувачі Придніпровської залізниці пошкодили 343 вантажних вагони на суму 1 млн 364,5 тис. грн (у 1 кварталі 2011 року ці показники склали 292 вагони на суму 644 тис. грн).

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Придніпровської залізниці, 98% вагонів отримали пошкодження на промислових підприємствах і в портах.

Зокрема, на ВАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» за три місяці поточного року пошкоджено 151 вагон на суму 936,2 тис. грн, ВАТ «Інтерпайп НТЗ» - 21 вагон (60 тис. грн), ВАТ «ДМКД» - 11 вагонів (понад 1,7 тис. грн), ВАТ «Євраз БКХЗ» - 7 вагонів (1, 2 тис. грн).

У Керченському морському торговельному порту за цей період пошкоджено 19 вагонів на суму 22 тис. грн, Бердянському - 8 вагонів (майже 1,9 тис. грн), Феодосіївському - 6 вагонів (3 тис. грн), Севастопольському - один вагон (1,5 тис. грн).

Основними причинами пошкоджень вагонів на підприємствах є: схід з рейок (136 вагонів), під час розвантаження магнітною шайбою (42 вагони), під час розвантаження грейфером (21 вагон). Через порушення технічних умов вивантаження пошкоджено 29 вагонів, навантаження - 34 вагони; 50 вагонів пошкоджено під час маневрових робіт.

Користувачі, винні в пошкодженні вантажних вагонів, відшкодували ПЗ понад 1 млн 295 тис. грн компенсації - 99% від нарахованих сум.