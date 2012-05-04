Україна та Угорщина підписали Угоду про контроль прикордонного руху в пунктах пропуску

Між Україною та Угорщиною підписано Угоду про контроль прикордонного руху в автомобільних та залізничних пунктах пропуску.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Державної прикордонної служби України, відповідну міжурядову угоду підписали сьогодні в Києві голова Держприкордонслужби України Микола Литвин та Надзвичайний і Повноважний Посол Угорщини Міхаль Байєр.

Дана Угода сприятиме спрощенню та прискоренню контролю прикордонного руху в пунктах пропуску для автомобільного та залізничного сполучення через українсько-угорський державний кордон. Нею визначаються правила взаємодії контролюючих органів, місце розташування пунктів пропуску та порядок їх використання, а також зміни у режимі функціонування. Крім цього, підписаний документ передбачає створення спільного контактного пункту в угорському пункті пропуску «Захонь».

Загалом це дозволить розширити функціональні можливості пунктів пропуску для руху вантажного автомобільного транспорту, зменшить завантаженість пункту пропуску «Чоп – Захонь», створить більш комфортні умови для учасників міжнародного руху, відзначили у прикордонному відомстві.

Після укладення Угоди її виконання з боку України забезпечуватиметься Адміністрацією Державної прикордонної служби України, Державною митною службою України та Міністерством інфраструктури України.