МАУ влітку виконає 7 чартерних рейсів між Самарою і Сімферополем

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» (МАУ) в період з 26 червня по 28 серпня виконає 7 чартерних рейсів за маршрутом Самара - Сімферополь - Самара.

Як повідомили УНІАН у компанії, рейси будуть виконувати за замовленням туристичної компанії Crimean Sun Holidays, яка працює на українському і російському ринках під торговою маркою BS Travel.

На даній повітряній лінії будуть використовувати середньомагістральні літаки «Боїнг-737» авіакомпанії МАУ, з якою туроператор підписав відповідну угоду.

Рейси виконуватимуть щовівторка і щоп'ятниці.

Квитки на чартерні рейси до Самари можна буде купити в складі турпакета або окремо на сайті туристичного агентства BS Travel, а також у агентів - партнерів туристичного оператора в Росії та Україні.

Туристична компанія Crimean Sun Holidays протягом 8 років виступає замовником сезонного рейсу Сімферополь - Варшава. У 2012 році компанія також стала замовником рейсу Сімферополь - Катовіце.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України" заснована в 1992 році. 100% акцій компанії знаходяться у приватній власності.

Флот МАУ складається з 20 середньомагістральних літаків «Боїнг-737». Авіакомпанія з'єднує Україну з 40 столицями і ключовими містами Європи, Азії, Африки та СНД, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів у більш ніж 3000 інших міст світу.

Базовим аеропортом МАУ є аеропорт «Бориспіль». МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень.