Мінінфраструктури за скасування обов'язкових лоцманських проводок на деяких ділянках Дніпра
13:53, 04 травня 2012Транспорт/Звя'зок
0
Міністерство інфраструктури України спільно з Укрморрічінспекцією ініціює звільнення деяких ділянок річки Дніпро, де це не вплине на безпеку судноплавства, від обов'язкового лоцманського супроводу.
Як повідомили УНІАН у Мінінфраструктури, така ініціатива дозволить зменшити фінансові витрати судновласників на річкові перевезення.
В цілому міністерство має намір знизити фінансове навантаження на судновласників під час здійснення річкових перевезень у два рази, в тому числі за рахунок скасування оплати оглядів суден, які проводилися низкою організацій.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter