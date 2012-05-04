Мінінфраструктури за скасування обов'язкових лоцманських проводок на деяких ділянках Дніпра

Міністерство інфраструктури України спільно з Укрморрічінспекцією ініціює звільнення деяких ділянок річки Дніпро, де це не вплине на безпеку судноплавства, від обов'язкового лоцманського супроводу.

Як повідомили УНІАН у Мінінфраструктури, така ініціатива дозволить зменшити фінансові витрати судновласників на річкові перевезення.

В цілому міністерство має намір знизити фінансове навантаження на судновласників під час здійснення річкових перевезень у два рази, в тому числі за рахунок скасування оплати оглядів суден, які проводилися низкою організацій.