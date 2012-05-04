Представник Кременчуцького сталеливарного заводу вилетів до Росії через аварію на залізниці

Представник Кременчуцького сталеливарного заводу вилетів до Росії для встановлення причини аварії на Східно-Сибірській залізниці

Про це УНІАН повідомили в прес-службі підприємства.

За їхніми даними, Російські залізниці повідомили Кременчуцькому сталеливарному заводу про те, що на ділянці Транссибірської магістралі в Іркутській області, на перегоні Ук-Курят, 3 травня зійшов з рейок вагон із лісом.

Через це рух магістраллю було обмежено протягом майже чотирьох годин - поїзди в обидва напрямки пускали однією колією. В результаті аварії пошкоджено 600 метрів колії.

Комісія РЗ попередньо називає причиною сходу вагона злам бічної рами, виробленої в 2007 році Кременчуцьким сталеливарним заводом.

«Начальник відділу технічного контролю вилетів до Росії. Буде там, на місці розбиратися», - сказали в прес-службі.

Нагадаємо, з початку року в Росії це вже 16-й випадок зламу бічної рами, з них п'ятий випадок - рами виробництва Кременчуцького сталеливарного заводу.

Довідка УНІАН. ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод" є провідним підприємством сучасного ливарного виробництва України з виготовлення сталевого литва для вантажних вагонів і великовантажних автомобілів. Завод також виробляє широкий асортимент сталевого і чавунного литва різних конфігурацій за кресленнями замовників.

ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод" 2011 рік закінчив зі збитками 21,465 млн грн, тоді як в 2010 році підприємство отримало чистий прибуток у розмірі 21,367 млн грн.