Аеропорт «Львів» з 10 по 15 травня припинить обслуговування рейсів

Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького з 22.00 10 травня до 7.00 15 травня не обслуговуватиме рейси у зв'язку з пусконалагоджувальними роботами на злітно-посадочній смузі (ЗПС).

Як йдеться у повідомленні аеропорту, починаючи з 15 травня 2012 р., завдяки реконструкції ЗПС, аеропорт «Львів» зможе приймати літаки класу «Д» (А330, Б767).

Реконструкція ЗПС передбачала, зокрема, її подовження з 2 510 до 3 305 метрів.

На завершальному етапі реконструкції 13-14 травня 2012 року на ЗПС буде встановлено сучасне світлосигнальне устаткування Idman, радіотехнічні засоби посадки НІІТ-РТС, системи метеозабезпечення Vaisala, які присутні в аеропортах Мюнхена, Дубаї, Осло, Барселони.

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