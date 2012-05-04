Інтернет-користувачі піддаються веб-атакам 1800 разів на хвилину

Перебуваючи в Інтернеті, користувачі в середньому піддаються атакам 108 035 разів на годину, або 1800 разів на хвилину.

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії «Лабораторії Касперського», про це свідчать результати дослідження компанії.

У повідомленні зазначається, що Інтернет є основним джерелом проникнення шкідливих програм на комп'ютери користувачів, - всього в 2011 році для проведення веб-атак зловмисники скористалися 4 073 646 доменами.

«Лабораторія Касперського» проаналізувала ресурси з найбільшою кількістю шкідливих посилань і з'ясувала, що на першому місці опинилися різні розважальні сайти, що містять відеоконтент (31% шкідливих посилань). Друге місце зайняли пошукові системи - користувачі періодично переходять по шкідливих посиланнях прямо на сторінках видачі найбільших пошукачів (22% посилань можуть загрожувати безпеці ПК). Із незначним відставанням розташувалися соціальні мережі (21%). На четвертому й п'ятому місцях опинилися сайти з контентом «для дорослих» і різні рекламні мережі.

Як зазначив провідний антивірусний експерт «Лабораторії Касперського» Юрій Наместников, зловмисники «активно використовують різні легальні сайти для розповсюдження своїх творінь». Для цього вони створюють сторінки-приманки в соціальних мережах, розсилають спам через особисті повідомлення й активно коментують популярні ролики, фотографії та записи, вставляючи в свої послання посилання на шкідливі програми.

Довідка УНІАН. «Лабораторія Касперського» – найбільший в Європі виробник систем захисту від шкідливого й небажаного ПЗ, хакерських атак і спаму. За підсумками 2011 року виручка перевищила 612 млн доларів США.