Україна пропонує Туреччині налагодити пряме авіасполучення між Києвом і Анкарою

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що настав час налагодити пряме авіасполучення між столицями України і Туреччини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров повідомив сьогодні під час зустрічі з віце-прем'єр-міністром Туреччини Алі Бабаджаном.

«Я думаю, що прийшла пора відкрити пряме авіасполучення Київ-Анкара», - сказав М.Азаров.

Крім того, М.Азаров запропонував Туреччині приєднатися до транспортних проектів «Вікінг» і «Зубр».

«Туреччина могла б приєднатися до функціонування таких важливих проектів з комбінованих перевезень як «Вікінг» і «Зубр»», - сказав М.Азаров.

Довідка УНІАН. Потяг комбінованого транспорту «Вікінг» працює з 2003 року і слідує по маршруту Іллічівськ (Україна) – Мінськ (Білорусь) – Клайпеда (Литва). Загальна довжина маршруту становить 1733 км. Потяг сполучає ланцюг морських контейнерних і контрейлерних ліній Балтійського регіону з аналогічною системою Чорного, Середземного і Каспійського морів.

Контейнерний потяг ZUBR курсує за маршрутом Україна - Білорусь - Латвія - Естонія і назад. Перевезення в складі потягу здійснюються між залізничними станціями чотирьох держав, відкритими для роботи з великотоннажними контейнерами. Для проекту встановлені спеціальні тарифні умови, забезпечені спрощені процедури прикордонного і митного контролю.

З 19 січня 2012 року потяг комбінованого транспорту «Вікінг» розпочав регулярне курсування. З 1 лютого 2012 року за рішенням тарифної комісії «Укрзалізниці» на експортно-імпортні перевезення контейнерів територією України в складі потягів «Вікінг» і ZUBR застосовується 20% знижка до чинних тарифів.