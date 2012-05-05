В аеропорту в Нью-Йорку зіткнулися два пасажирських Boeing

Два пасажирські літаки зіткнулися на землі в міжнародному аеропорту імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку.

Обидва отримали пошкодження, проте обійшлося без постраждалих, повідомляє NEWSru з посиланням на телеканал ABC.

Обидва Boeing-767 належать авіакомпанії Delta. Один літак був порожнім, у другому, готовому до вильоту до Стамбулу, перебували 193 пасажири і 11 членів екіпажа. Перший зарулював на стоянку, другий - виїжджав на злітно-посадочну смугу.

Порожній Boeing зачепив крилом хвостову частину другого літака. Перший одержав тріщину крила, другий - пошкодження стабілізатора.

Рейс до Стамбулу в результаті було здійснено з двогодинною затримкою.