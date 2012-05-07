Томенко просить Президента роз’яснити, для кого в Каневі збудовано вертолітний майданчик

Заступник голови Верховної Ради Микола Томенко просить Президента України Віктора Януковича роз’яснити, для кого в Каневі збудовано вертолітний майданчик - для глави держави чи для всіх.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.Томенка, відповідне звернення він направив на ім’я В.Януковича.

У ньому віце-спікер нагадує, що ще восени минулого року був урочисто відкритий вертолітний майданчик біля Тарасової гори в с. Пекарі Канівського району (Черкаська область), будівництво якого здійснювалося за державні кошти та було включено до плану реалізації Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу. Він наголосив, що з і так небагатого державного бюджету України на будівництво згаданого майданчика, розрахованого на 10 вертольотів, було виділено майже 100 млн грн бюджетних коштів. А нещодавно було прийнято рішення про виділення ще 27 млн грн з бюджету на впорядкування його території та укріплення берегової лінії.

М.Томенко також повідомив Президенту, що навесні цього року він двічі направляв звернення голові Національного агентства України з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів, а також віце-прем’єр-міністру - міністру інфраструктури з проханням визначити умови організації перельоту до Шевченківських місць групи журналістів, приурочених спочатку до дня народження Кобзаря, а згодом до дня його перепоховання в Україні. М.Томенко зазначив, що в результаті формального пересилання запитів він отримав майже ідентичні відповіді, в яких просто констатується факт не завершення до цього часу процесу сертифікації вертолітного майданчика та затримки його передачі до сфери управління Міністерства інфраструктури України.

М.Томенко наголосив, що таким чином практично ігнорується заява Президента про гарантований початок експлуатації об‘єкту з весни цього року та його доступність для всіх. Віце-спікер нагадав Президенту його слова про те, що «…вже навесні цього року в усіх вас буде можливість відвідати Чернечу гору, побувати на могилі Кобзаря. До речі, і вертолітна площадка побудована для всіх».

Віце-спікер попросив Президента дати відповідні вказівки і визначитись, хто несе відповідальність за затримку введення в дію та обслуговування вертолітного майданчика, побудованого в с. Пекарі Канівського району, відкриття якого відбулося ще восени 2011 року. А також надати конкретну відповідь про перспективи організації перельоту до Шевченківських місць групи журналістів.

Підсумовуючи, М.Томенко наголосив, що «владі нарешті треба дати відповідь на питання: Канівський вертодром збудований за бюджетні кошти для Президента чи для всіх».