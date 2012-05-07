Південна залізниця відновила сполучення між Харковом-Пасажирським і Красноградом на електротязі

Південна залізниця (ПЗ) 5 травня після реконструкції станції Красноград і всієї ділянки Полтава-Красноград-Лозова відновила пряме сполучення на електричній тязі між станціями Харков-Пасажирський і Красноград.

Як повідомили УНІАН у ПЗ, реконструкція тривала понад 8 місяців, з 19 серпня 2011 року.

«Весь цей час електропоїзди з Харкова доїжджали тільки до станції Власівка. Тут пасажири пересідали у дизель-поїзд, який доставляв їх до Краснограда. Крім того, частину електропоїздів було скасовано взагалі», - повідомили у ПЗ.

Довідка УНІАН. Між Харковом і Красноградом курсуватиме 9 пар електропоїздів. Вартість квитка на електропоїзд - 8 грн, тоді як на автобус - 34-35 грн.