«Відкрите» небо на Євро-2012 - авіаматч не на користь України

Україна ввела на період проведення Євро-2012 режим «відкритого» неба, дозволивши іноземним авіакомпаніям з 15 травня по 15 липня виконувати нерегулярні польоти в країну.

Це рішення великої радості вітчизняним вболівальникам і авіаперевізникам не принесе, адже небо Європи залишилося для них «закритим».

Літаками - по готелях...

Головним лобістом «відкриття» неба для іноземних авіакомпаній став віце-прем'єр-міністр, міністр інфраструктури Борис Колесніков. Він неодноразово заявляв, що якщо в Україні буде більше «повітряних» перевізників, то авіатранспорт стане доступнішим, імідж влади покращиться, а готельєри змушено знизять ціни, які напередодні чемпіонату не раз були в центрі скандалу. «З 15 травня по 15 липня українське небо відкрите для всіх авіакомпаній, які є у світі і мають відповідні ліцензії», - сказав він, повідомивши при цьому, що Україна завершує переговори «з одним із найбільших лоу-костерів, думаю, що нам точно вдасться досягти недорогих польотів вже до чемпіонату». Правда, поки інформації про підсумки переговорів нема.

За розрахунками міністра, якщо ціна квитка з Лондона до Донецька і назад буде 300 доларів, то вболівальнику вигідніше прилітати на матчі, ніж залишатися в Україні на весь період чемпіонату: «Англія зіграє в Україні мінімум три групових матчі, на це піде 900 доларів. Відповідно, якщо готелі коштують понад 200 доларів за добу проживання, то перебування в Україні фанам обійдеться набагато дорожче, ніж приїжджати окремо на кожен матч. Думаю, що це досить швидко «охолодить» наші готелі».

Між тим, на сьогоднішній день всі повідомлення про запланований вихід на український ринок нових лоу-костерів не мають реального підтвердження. Досі до нас регулярно літає тільки Wizz Air, але вартість польотів на рейсах компанії нітрохи не відрізняється від цін у «звичайних» гравців ринку. До Wizz Air недавно приєдналися Flydubai і Air Arabia, проте вони переважно доставляють туристів із регіональних центрів в Арабські Емірати.

До речі, сама Wizz Air поки не прагне до розвитку маршрутної мережі всередині України. Незважаючи на свої гучні заяви під час виходу на ринок, за підсумками 2011 року авіакомпанія збільшила перевезення всього на 4% - до 570 тис. пасажирів, а не на 15-20%, як планувала в кінці 2010 року. Попрацювавши в нашій країні деякий час, Wizz Air прийшла до висновку, що собівартість внутрішніх рейсів вища платоспроможності населення. До того ж, стан і умови роботи вітчизняних аеропортів поки не викликають у іноземних компаній бажання літати частіше.

Кому допоможе «відкрите» небо України?

Згідно з наказом Мінінфраструктури, іноземні авіакомпанії, що мають відповідні ліцензії, отримають можливість з 15 травня по 15 липня 2012 року виконувати нерегулярні польоти до України і в межах країни для перевезення футбольних команд, уболівальників, представників національних футбольних асоціацій, УЄФА, а також теле- і радіомовлення.

Директор юридичної компанії Spektor law firm Ольга Спектор відзначає, що «відкриття повітряного простору України на час Євро-2012 є одностороннім волевиявленням органів державної влади нашої країни і не тягне за собою жодних подібних зобов'язань з боку інших держав перед українськими авіаперевізниками. Крім того, дане рішення ніяк не позначиться на можливості українських пасажирів вільно користуватися послугами тих міжнародних компаній, які отримають можливість здійснювати авіаперевезення, оскільки європейським авіакомпаніям забороняється продавати квитки на свої рейси на території України. Тобто, іноземці будуть возити тільки іноземців».

За інформацією Нацагенства з підготовки та проведення Євро-2012 і реалізації інфраструктурних проектів (Укрєвроінфрапроект), станом на середину квітня, попередньо були узгоджені слоти на виконання іноземними авіаперевізниками чартерних рейсів з 1 червня по 2 липня для аеропорту «Бориспіль» - 130 рейсів, для МА «Львів» - 128 рейсів, для МА «Донецьк» - 62 рейси, МА "Харків" - 272 рейси, для аеропорту «Київ» (Жуляни) - 50 рейсів.

Кого будуть перевозити на цих рейсах поки залишається загадкою. Як повідомив перший заступник глави Укрєвроінфрапроект Олександр Бірсан, агентство звернулося до 16-ти туристичних операторів країн-учасниць чемпіонату, які з боку УЄФА визначені офіційними ліцензіатами програми туристичного забезпечення вболівальників: «Ми запропонували уболівальникам тури з різними шляхами пересування всередині країни. Але ніякої інформації від туроператорів не отримали».

Водночас, фахівці Укрєвроінфрапроект відзначають, що остаточно зрозуміти, скільки слотів буде реалізовано авіаперевізниками, можна буде тільки до кінця травня, коли гості Євро-2012 почнуть думати над транспортними питаннями. До того ж, зазначені слоти стосуються тільки чартерних перевезень, але ж вболівальники деяких країн прилетять до України на регулярних рейсах. Залишається відкритим і питання про те, а чи знають зарубіжні вболівальники про заявлені Україною зручності. Навряд чи за такий короткий час українська сторона встигає ефективно пропіарити "рейс на один матч", і цілком можна припустити, що вболівальники просто від незнання не зможуть скористатися послугою.

Ні тепло, ні холодно...

Українські авіаперевізники не дуже зраділи ініціативі Мінінфраструктури «відкрити» небо. Їх реакція цілком зрозуміла - рішення відомства надає перевагу виключно іноземним компаніям, наші літаки вільно борознити небо Європи не зможуть.

Між тим, вітчизняні авіакомпанії активно готуються до чемпіонату, збільшуючи кількість рейсів на регулярних напрямках. Це переважно польоти між українськими містами, де проходитимуть матчі, а також міжнародні рейси з країн, звідки очікується масове прибуття вболівальників (мова йде про збільшення частоти польотів між Києвом і Варшавою, Стокгольмом, Копенгагеном та ін.)

Варто зазначити, що в період Євро-2012 авіакомпанії не розраховують на надприбуток від підвищення вартості квитків. За словами першого заступника генерального директора з комерційної роботи авіакомпанії «Аеросвіт» Антона Маттіса, авіаперевізники не зможуть підняти вартість перевезень більше ніж на 20%, адже «альтернатива у вболівальників, безумовно, є, зокрема, залізниця».

Чи стане конкурентом авіакомпаніям залізниця, яка до чемпіонату планує запустити рух швидкісних Hyundai, поки не зрозуміло - «Укрзалізниця» ще не оголосила ціни на квитки в нових електропоїздах, які зможуть доставити вболівальника з Києва до Донецька за 4,5 години. Відомство обмежилося запевненнями, що «це буде не дорожче авіаквитка». Така позиція залізничників дозволяє авіакомпаніям не поспішати з оголошенням дисконтів на перевезення. Зокрема, за інформацією сайтів авіакомпаній, вартість перельоту в обидва кінці з Києва до Донецька в червні на літаку авіакомпанії «АероСвіт» складе 1749 грн, на літаку МАУ - від 380 доларів.

Як відзначає виконуючий обов'язки генерального директора авіакомпанії «АероСвіт» Олександр Авдєєв, програма Євро-2012 не буде каталізатором виручки в цьому сезоні: «На жаль, у зв'язку з тим, що вболівальники приїжджатимуть звідти сюди, чартери будуть замовлені з того боку. Пасажиропотік буде перерозподілений більшою мірою на користь зарубіжних авіакомпаній. Це очевидно, бо у відповідь кроків з боку Євросоюзу не було. Вони не дозволяють нам туди літати".

"Якщо раптом Європа «відкриє небо» для України на час чемпіонату, то профільні міністерства європейських країн визначать свої вимоги, які потрібно буде виконувати українським авіакомпаніям. Спрогнозувати якими вони будуть - дуже складно, оскільки прийняття подібних рішень само по собі виключення з правил», - зазначила Спектор.

Анна Левченко (УНІАН)