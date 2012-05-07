«Укрзалізниця» 7-8 травня проведе обкатку електропоїздів Hyundai

Машиністи Південно-Західної та Львівської залізниць 7 і 8 травня проведуть обкатку електропоїздів Hyundai на ділянці Харків-Київ-Львів-Київ-Харків, повідомила прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Випробувальні поїздки проводять з максимальними швидкостями, які допустимі під час руху на цій ділянці.

6 травня були завершені ходові, динамічні випробування, а також випробування впливу на колії електропоїздів Hyundai, які проводилися фахівцями Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту, ПЗ і заводу-виробника.

4, 5 і 6 травня під керівництвом фахівців моторвагонного депо Харків-ПЗ проводилась обкатка електропоїзда за участю локомотивних бригад Південно-Західної залізниці на маршруті Харків-Київ-Харків.

Тим часом у Харкові знаходяться п'ять інших електропоїздів Hyundai.

«В даний момент чотири з них виставлені для проведення тестування. Зокрема, представники заводу-виробника проводять тестування і загальні настройки систем кондиціонування», - повідомляє «Укрзалізниця».

Крім того, до 11 травня фахівці Іжевського радіозаводу (Росія) проведуть тестування і налаштування встановленої на електропоїздах Hyundai системи безпеки «КЛУБ-У» (комплексний локомотивний пристрій безпеки уніфікований).

Довідка УНІАН. Поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев’ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються в рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Фінансування поставок здійснюється за рахунок кредитних і власних коштів «Укрзалізниці», зокрема, 85% від загальної вартості 10 електропоїздів (261 млн доларів США) буде фінансуватися за рахунок кредитних коштів «Ексімбанку» Республіки Корея строком на 10 років.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках колії з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25000 В, частотою 50 Гц.

Обслуговування нових поїздів Hyundai планують здійснювати в ремонтно-екіпірувальних депо Харкова та Києва.