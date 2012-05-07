Середня вартість модернізації залізничної колії становить 5 млн грн за 1 км - УЗ

19:39, 07 травня 2012
Транспорт/Звя'зок
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Середня вартість модернізації залізничної колії становить 5 млн грн за 1 км, повідомляє Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

У рамках підготовки до чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 залізничники оздоровили близько 1 тис. км колій.

При цьому для проведення колійних робіт було використано обладнання, вироблене на українських підприємствах.

Згідно з повідомленням, «Старокраматорський машинобудівний завод» спільно з австрійською компанією Plasser & Theurer за замовленням «Укрзалізниці» виготовить дві машини для виправки колії та три машини для глибокого очищення баласту. У 2011 році такі машини використовувалися на ділянках будівництва швидкісного коридору Львів - Київ - Харків - Донецьк.

Крім того, обладнання для колійного господарства «Укрзалізниці» поставляє Дніпропетровський завод «НВК Дніпроспецмаш» і «Каховський завод обладнання електрозварювання».

Довідка УНІАН. Колійне господарство залізниць України обслуговує 1695 машин, зокрема 47 одиниць техніки держпідприємства «Український центр механізації колійних робіт».

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