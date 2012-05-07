У центрі Києва 9 травня буде перекрито рух усіх видів транспорту

Столична Державтоінспекція інформує, що 9 травня у зв’язку зі святкуванням Дня Перемоги у центрі Києва передбачається перекриття руху усіх видів транспорту у різні проміжки часу.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління ДАІ Києва, зокрема, буде перекрито рух транспорту на вул. Лаврській від площі Слави до вул. Цитадельної та на алеї Героїв Крут з 08.00 до завершення заходів з покладання квітів на території Парку Вічної Слави.

Також проїзд буде заборонено на вул. Хрещатик від Бессарабської площі до Європейської площі з 06.00 до 23.00 (з забороною руху транспорту Європейською площею включно з 06.00 до 13.00).

Крім того, рух транспорту буде перекрито з 07.30 до 13.00 на вул. Б. Хмельницького від вул. Хрещатик до вул. Пушкінської, на вул. Прорізній від вул. Хрещатик до вул. Пушкінської, на вул. Інститутській від вул. Хрещатик до вул. Ольгинської, на вул. Городецького від вул. Хрещатик до вул. Заньковецької, на вул. Михайлівській від вул. Хрещатик до Михайлівської площі, на вул. Софійській від пров. Михайлівського до вул. Малої Житомирської, на вул. Малій Житомирській від вул. Софійської до пров. Михайлівського.

Начальник Державтоінспекції Києва Анатолій Курінний звертає увагу водіїв на те, що на вулицях, де проводитимуться загальнодержавні та загальноміські заходи, паркування транспортних засобів буде заборонено. Він просить водіїв не залишати автомобілі в порушення правил, а також бути гранично уважними, неухильно дотримуватися сигналів регулювальників, вимог дорожніх знаків, передусім тимчасово встановлених.