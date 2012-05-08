Південна залізниця проводить місячник із впорядкування

З 1 травня по 1 червня на Південній залізниці проходить місячник із впорядкування і приведення до належного технічного та санітарного стану будівель, споруд і відповідних територій залізничного транспорту.

Про це повідомляє прес-служба ПЗ.

За її даними, впродовж місяця будуть очищати від сміття пасажирські та вантажні платформи, а також проходи, внутрішньостанційні колії та стрілкові переводи. Також обстежується стан лісонасаджень уздовж залізничних магістралей, проводиться санітарна рубка дерев, а для відновлення залізничної лісосмуги висаджують молоді дерева та кущі.

Зокрема, на ст. Лосєво власними силами проводиться робота з прибирання території трьох вокзалів. Біля вокзалу Лосєво-1 привертає увагу штучне водоймище з білими лебедями. На клумбах уже квітнуть тюльпани. Планується висадити ще й петунії, чорнобривці, герань та інші квіти. Впорядковано газони, які містяться на платформах. Проводиться фарбування фасадів будівель, а також грат-огорож.