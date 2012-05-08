Транспортний парк столиці до кінця року поповнять 20 трамваїв київського виробництва
Транспортний парк столиці до кінця року поповнять 20 трамваїв київського виробництва.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов під час ознайомлення з двома першими київськими трамваями, які вийшли на лінію швидкісного трамваю.
«До кінця року ми плануємо поставити ще мінімум 20 одиниць такої нової техніки на трамвайні колії в місті Києві. На це виділено 100 млн грн», - сказав О.Попов.
Він разом з журналістами проїхав новим трамваєм з кінцевої зупинки швидкісного трамваю «Кільцева дорога» до вул. Старовокзальної. Голову КМДА супроводжував керівник КП «Київпастранс» Микола Ламбудський, який поінформував, що у київських трамваях - нова система управління тягою, новий дизайн та комплектація салону, встановлений кондиціонер американського виробництва, який забезпечує мікроклімат у вагоні, а також встановлено відеспотереження для водія.
За його інформацією, один трамвайний вагон київського виробництва коштує 4,8 млн. грн.
Передбачено, що до середини літа пасажирів обслуговуватимуть 8-10 таких трамваїв.
Також, за інформацією М.Ламбудського, всього в Києві 300 одиниць трамвайних вагонів, з яких 84% мають потребують оновлення.