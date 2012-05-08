До 2015 р. у всьому світі 3 млрд користувачів матимуть доступ до Інтернету – прогноз

За прогнозами корпорації Intel (США), до 2015 р. у всьому світі 3 млрд користувачів і 15 млрд пристроїв матимуть доступ до Інтернету.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі корпорації.

За оцінкою Intel, до 2015 р. інтернет-трафік збільшиться до 1500 ексабайтів, при цьому компанія IDC прогнозує, що близько 20% трафіку оброблятиметься у «хмарі».

Водночас, як наголошується у повідомленні, виникають нові вимоги щодо захисту інформації під час впровадження хмарних технологій.

Згідно з результатами опитування, проведеного Intel, 61% фахівців стурбовані втратою контролю над приватними середовищами, 55% стурбовані недостатнім захистом даних у публічних інфраструктурах, а 57% опитаних відмовилися розміщувати дані, для яких потрібне дотримання вимог регулювальних органів, у хмарні центри обробки даних (ЦОД). Респонденти відзначили, що вирішення цих проблем позитивно позначиться на їхній упевненості в надійності захисту даних і сприятиме впровадженню хмарних технологій у їхніх корпоративних середовищах.

За даними Intel, у даний час корпорація спільно з компанією McAfee реалізує стратегічне завдання для створення у майбутньому захищених хмарних рішень, за допомогою апаратних технологій захисту, програмних засобів і сервісів.

Довідка УНІАН. За оцінкою сайту міжнародної статистики Інтернету internetworldstats.com, кількість користувачів Інтернету в 2011 році становила близько 2,3 млрд чол.

Intel – світовий лідер у розробці інноваційних рішень для обчислювальної техніки, зокрема процесорів для комп'ютерів. Виручка корпорації Intel у І кварталі 2012 року становила 12,9 млрд дол.