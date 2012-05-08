Придніпровська залізниця за 4 місяці зберегла навантаження на рівні минулого року

Придніпровська залізниця в січні-квітні 2012 року завантажила на 0,18% більше, ніж за аналогічний період 2011 року - 37,194 млн тонн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Придніпровської залізниці.

Зокрема, в січні-квітні 2012 року Придніпровська залізниця навантажила кам'яного вугілля - понад 5 млн тонн, коксу - 411,7 тис. тонн, флюсів - понад 1 млн тонн, залізної та марганцевої руди - 20,9 млн тонн (у т. ч . на експорт - 8,273 млн тонн), чорних металів - 4, 5 млн тонн, будівельних вантажів - 1,316 млн тонн, промислової сировини і формувальних матеріалів - 797,3 тис. тонн, цементу - 198,5 тис. тонн, хімікатів - 414 , 2 тис. тонн, зерна - 617,9 тис. тонн.

Нагадаємо, що в квітні 2012 року Придніпровська залізниця за плану 9,81 млн тонн завантажила 9,898 млн тонн вантажів - на 3,1% більше, ніж у квітні 2011 року.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Експлуатаційна колійна мережа залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більше 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

Чистий прибуток залізниці за підсумками 2010 р. склав 106,133 млн грн.

Придніпровська залізниця у 2011 році збільшила перевезення вантажів на 5,7% в порівнянні з 2010 роком - до 116,697 млн тонн, обсяги пасажирських перевезень зросли на 1,8% - до 9,842 млн осіб.