Hyundai розвиватимуть швидкість 160 км/год. на 900 км коридорі Львів-Київ-Харків-Донецьк

Швидкісні потяги Hyundai розвиватимуть швидкість 160 км за годину на майже 900 км транспортному коридорі Львів-Київ-Харків-Донецьк, загальна довжина якого станговить близько 1,5 тис. км, повідомив головний інженер Головного шляхового управління «Укрзалізниці» Василь Яковлєв.

«Швидкість 160 км за годину не буде впродовж усього напрямку, це буде тільки на окремих ділянках. Швидкість 160 км за годину реалізовуватиметься протягом близько 900 км шляху», - сказав він.

За словами В. Яковлєва, швидкісний потяг не зможе рухатися з максимальною швидкістю на всій довжині шляху, оскільки «на напрямку від Львова до Донецька існує майже 500 км кривих ділянок», що вимагають зниження швидкості составу.

«Щоб по них (кривих ділянках шляху — УНІАН) забезпечити рух із швидкістю 160 км за годину, слід провести їх випрямляння. Ці роботи вимагають дуже великих коштів», - сказав він.

Довідка УНІАН. На українських залізницях переважають криві середнього радіусу до 1 тис. метрів, тоді як пристосувати шлях до прискореного руху дозволяють тільки криві з радіусом понад 1200 метрів. В результаті на кожній кривій машиніст має знижувати швидкість із 160 км/ч до 80 км/ч.

Вартість випрямляння кривої з радіусом від 400 до 800 метрів становить близько 20 млн. грн.

Середня маршрутна швидкість швидкісного потягу Hyundai в новому графіку руху, який вводиться з 27 травня 2012 року, складе близько 100 км за годину.