Придніпровська залізниця відремонтувала близько 700 піввагонів у квітні

Придніпровська залізниця відремонтувала 670 піввагонів або 100% від запланованого обсягу в квітні.

Про це повідомляє прес-служби Придніпровської залізниці.

Зокрема, в депо станції Батуринська відремонтовано 210 піввагонів, станції Мудрьона - 190, станції Нижньодніпровськ-Вузол - 200, станція П'ятихатки - 70.

Компанія підкреслює, що всі роботи проведені в спеціалізованих вагонних депо, які в кінці 2011 року «Укрзалізниця» визначила як базові ремонтні депо для державних компаній.

Нагадаємо, ДП «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України.

У 2011 році магістраль перевезла понад 215 млн вантажів і понад 87 млн пасажирів в межах Дніпропетровської та Запорізької областей, АР Крим та окремих територій ще п'яти регіонів України.