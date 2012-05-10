На українсько-словацькому кордоні у пункті “Малий Березний-Убля” 12 травня призупинять рух

У суботу, 12 травня, тимчасово буде припинено рух у пункті пропуску “Малий Березний – Убля” (Закарпаття) на українсько-словацькому кордоні.

Про це сьогодні кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі Чопської митниці.

Як йдеться у повідомленні, цієї суботи, 12 травня 2012 року, на території митного посту «Малий Березний», що на українсько-словацькому кордоні (за 43 км від Ужгорода), проходитиме День Добросусідства України зі Словаччиною.

У зв’язку з проведенням урочистостей та організаційних заходів для гостей свята цього дня тимчасово буде припинено рух автомобілів в обох напрямках («Малий Березний – Убля»).

Обмеження руху, за даними прес-служби, триватиме з 02.00 до 23.00 за київським часом.