У Києві на Контрактовій площі 12 травня перекриють рух

12:23, 10 травня 2012
Транспорт/Звя'зок
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У Києві на Контрактовій площі 12 травня з 11.00 до 21.00 буде перекрито дорожній рух у зв’язку із проведенням святкового заходу, присвяченого завершенню навчального року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, у суботу о 13.00 на Контрактовій площі розпочнеться свято екстремального спорту, музики та мобільних технологій.

У концерті, присвяченому завершенню навчального року, візьмуть участь сучасні українські гурти «О.Torvald» і «Нерви» з хедлайнерами «Mad Heads XL».

У шоу-програмі будуть також продемонстровані унікальні трюки на лижах і сноуборбах, на маунтбайках (МТБ) і велосипедах (ВМХ).

На Контрактовій площі буде встановлено трамплін зі спеціальним покриттям, який дозволить екстремалам продемонструвати свої уміння у повному обсязі. Учасниками змагань стануть як професійні спортсмени, так і аматори з усієї України.

Реєстрація учасників розпочнеться о 13.00, стартуватимуть змагання о 15.00. Того ж дня за підсумками поєдинків за кожною з категорій визначать та нагородять переможців.

Ініціатива проведення такого заходу надійшла від ТОВ «Ультра Промо».

Для проведення свята на належному організаційному рівні міська влада забезпечуватиме охорону громадського порядку та медичний супровід.

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