«Укрзалізниця» сплатила 43 млн доларів за кредитом Barclays bank

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») 8 травня сплатила 43,087 млн доларів США згідно з кредитною угодою з Barclays bank.

Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Довідка УНІАН. У 2010 році "Укрзалізниця" підписала з Barclays capital bank договір про реструктуризацію на п'ять років виплат за кредитом у розмірі 550 млн доларів США, яким термін виплати за кредитом перенесено з 2010 на 2013 рік.

Кредитна угода з Barclays capital bank на суму понад 550 млн доларів була підписана в липні 2007 року. Кредит було надано без державних гарантій під ставку LIBOR +2,5% на три роки з відстроченням платежу.

Кредитні кошти надано для фінансування добудови мостового переходу через Дніпро в Києві, відомого як “міст Кірпи”, модернізації колійного господарства та придбання рухомого складу.

Також для будівництва “моста Кірпи” “Укрзалізниця” залучила кредит «Дойче Банку АГ» у розмірі 700 млн дол. США строком на 7 років за процентною ставкою Libor + 6,5% річних. Цей кредит було погашено в жовтні 2011 року.

Загалом будівництво моста обійшлося в 8,5 млрд грн. Його було розпочато в 2004 році й завершено в 2011 році.