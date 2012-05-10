Придніпровська залізниця в квітні заплатила в бюджети всіх рівнів майже 220 млн грн

Придніпровська залізниця в квітні 2012 року заплатила в бюджети всіх рівнів 219,9 млн грн - на 10 млн грн більше, ніж було заплановано.

Як повідомила залізниця, зокрема, до державного бюджету вона виплатила 59,643 млн 643 грн, у тому числі ПДВ в сумі 59,49 млн грн, до місцевих бюджетів - 44,793 млн грн. Внески до державних цільових фондів соціального страхування склали 115,505 млн грн.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Експлуатаційна колійна мережа залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більше 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

Придніпровська залізниця у 2011 році збільшила перевезення вантажів на 5,7% в порівнянні з 2010 роком - до до 116,697 млн тонн, обсяги пасажирських перевезень зросли на 1,8% - до 9,842 млн осіб.