МАЗ спровокував ДТП на залізничному переїзді у Львівській області

Автомобіль МАЗ, незважаючи на заборонний сигнал, виїхав на залізничний переїзд на перегоні Стрий - Хомовичі Львівської залізниці і спровокував ДТП і схід з рейок електропоїзда.

Як повідомляє прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), ДТП сталося сьогодні о 9:00. 30 хв.

«Водій автомобіля МАЗ перетнув залізничний переїзд на заборонний сигнал автоматичної переїзної сигналізації і спричинив зіткнення з електропоїздом № 6082 сполученням Стрий - Ходорів. В результаті зіткнення електропоїзд зійшов з рейок однією колісною парою першого візка», - йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».

Водій автомобіля травмований і доставлений в Стрийську районну лікарню.

Пасажири і машиніст електропоїзда не постраждали.

Довідка УНІАН. Всього з початку 2012 року на залізничних коліях і переїздах сталося 26 випадків ДТП - на 7 більше, ніж за відповідний період 2011 року, у тому числі 22 - на переїздах і 4 на коліях поза переїздами. В результаті ДТП загинули 2 людини і 7 травмовано.

За 4 місяці 2012 року відзначено 51 випадок незаконного втручання в роботу залізниць - на 8 випадків менше, ніж за відповідний період 2011 року.