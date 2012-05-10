Донецька залізниця призначить на літній період 4 додаткових поїзди до Криму

Донецька залізниця (ДЗ) у літній період 2012 року призначить у кримському напрямку 4 додаткових поїзди, повідомляє прес-служба ДЗ.

Зокрема, в літній період курсуватимуть додаткові поїзди № 227/228 Луганськ – Сімферополь, № 277/278 Донецьк – Сімферополь, № 419/420 Луганськ – Феодосія, № 427/428 Ясинувата - Феодосія.

Крім того, згідно з новим графіком руху пасажирських поїздів на 2012/2013 рік, щодоби курсуватиме в середньому 17 поїздів формування ДЗ.

«Аналіз попиту на найбільш популярні напрямки не припиняється. За необхідності призначатимуться ще додаткові поїзди», - йдеться в повідомленні Донецької залізниці.

На найбільших вокзалах ДЗ (Донецьк, Луганськ, Ясинувата, Дебальцеве, Волноваха, Іловайськ, Красноармійськ) будуть відкриті 16 додаткових кас.

Всього для забезпечення літніх пасажирських перевезень ДЗ планує задіяти 607 пасажирських вагонів, із них 226 обладнані системами кондиціонування повітря.

До літніх перевезень заплановано придбати 57 тис. комплектів постільної білизни.