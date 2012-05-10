Придніпровська залізниця залучить для роботи в літній період більше 400 студентів

Придніпровська залізниця (ПЗ) залучить до роботи влітку 2012 року 436 студентів залізничних навчальних закладів.

Як повідомляє прес-служба Придніпровської залізниці, зокрема влітку навчально-виробничу практику пройдуть студенти Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка Лазаряна, а також Дніпропетровського та Сімферопольського технікумів залізничного транспорту.

331 студент буде працювати провідниками пасажирських вагонів (у тому числі 34 студенти зі знанням англійської мови), 60 студентів будуть працювати монтерами шляху, 45 - помічниками машиніста електровоза і тепловоза.

Усі молоді спеціалісти, які будуть набиратися досвіду на Придніпровській магістралі, пройшли відповідну фахову підготовку в своїх навчальних закладах.