Вартість дорожніх робіт для впровадження швидкісних потягів становить 3 млрд грн

Вартість робіт із підготовки залізничного полотна до впровадження прискореного руху на напрямку Львів-Київ-Харків-Донецьк становить 3,07 млрд грн.

Про це УНІАН повідомив начальник Головного управління дорожнього господарства Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») Євген Юрковський.

Роботи з підготовки дорожнього господарства планується завершити до 25 травня 2012 року.

Є.Юрковський повідомив, що під час підготовки доріг напрямку прискореного руху було впроваджено нові технології, які дозволяють підвищити швидкість руху на станціях до 140 км/год. Зокрема, на 49 станціях встановлено 465 комплектів безстикових стрілкових переводів проекту Дн345, що дає змогу підвищити швидкість руху потягів по станції до 140 км/год.

Безстикові колії для створення так званого «оксамитового шляху» облаштовано на протяжності 1,7 тис. км.

Крім того, для ліквідації бар'єрних місць із реалізації швидкості руху були виконані роботи із переоблаштування земельного полотна на 4 кривих ділянках.

Зокрема, для збільшення швидкості руху потягів з 45 км/год. до 100 км/год. на перегоні Пост 6 км - Кривий Торець було збудовано новий міст, а на 85 км перегону Красноград-Балки для збільшення швидкості руху потягів зі 100 км/год. до 160 км/год. виконано переоблаштування земельного полотна з відсипанням насипу на 70 см.

«У результаті виконаних робіт ліквідовано криві ділянки, які були бар'єрним місцем для реалізації швидкості руху потягів», - відзначив Є.Юрковський.

Довідка УНІАН. Роботи, які були виконані дорожнім господарством «Укрзалізниці», дозволяють новому рухомому складу на 779 км шляху курсувати зі швидкістю до 160 км/год., на 385 км шляху - до 140 км/год., на 428 км - до 120 км/год.

Загальна експлуатаційна довжина швидкісного пасажирського коридору Львів-Київ-Харків-Донецьк становить 1307 км, розгорнена (з урахуванням станцій, інших шляхів тощо) - 2227 км.

На українських залізницях переважають криві середнього радіусу до 1 тис. метрів, тоді як пристосувати шлях до прискореного руху дозволяють тільки криві з радіусом понад 1200 метрів. Як наслідок, на кожній кривій машиніст повинен знижувати швидкість зі 160 км/год до 80 км/год.

Вартість випрямляння кривої з радіусом від 400 до 800 метрів становить близько 20 млн. грн.

Середня маршрутна швидкість швидкісного потяга Hyundai у новому графіку руху, який запроваджується з 27 травня 2012 року, становитиме близько 100 км/год.