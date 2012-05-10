Тарифи на послуги пошти і зв'язку в січні-квітні зросли на 1,7%

Тарифи на послуги пошти і зв'язку в Україні для підприємств, установ і організацій за січень-квітень 2012 року зросли порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 1,7%.

Про це УНІАН повідомили в Держстаті України.

При цьому тарифи на послуги пошти за звітний період збільшилися на 10,1%, на місцевий телефонний зв'язок – на 13,3%. Тарифи на послуги міжміського, міжнародного і мобільного зв'язку порівняно із січнем-квітнем 2011 роком не змінилися.